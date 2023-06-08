Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА – записал срочное обращение к местным жителям. Он подчеркнул, что есть очень отрицательные "звоночки".

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Люди, отказавшиеся от эвакуации и оставшиеся в затопленных районах, чувствуют себя очень комфортно. Настолько, что начали воспринимать серьезную спасательную операцию с большим риском для жизни всех задействованных людей как типичную службу доставки продуктов,

– заявил Прокудин.

Председатель ОВА подчеркнул, что это очень подло. Он призвал людей эвакуироваться в безопасные места, где будет тепло, светло и сытно.

Также Прокудин поблагодарил всех спасателей.

Глава ОВА обратился к жителям Херсонщины: смотрите видео Александра Прокудина

В ходе эвакуации погибли двое военных

Во время спасательной операции в Херсонской области погибли двое воинов, которые направлялись на помощь местным жителям. Лодку героев течением затянуло под баржу. Трагедия произошла 7 июня. О ней сообщила жена погибшего военного – Владимира Кавулича.