Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА – записав термінове звернення до місцевих жителів. Він наголосив, що є дуже негативні "дзвіночки".

Зверніть увагу Тіла у воді та під водою: що відомо про жертв внаслідок підриву ГЕС

Люди, які відмовилися від евакуації й залишилися у затоплених районах, почувають себе дуже комфортно. Настільки, що почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя всіх задіяних людей як типову службу доставки продуктів,

– заявив Прокудін.

Голова ОВА наголосив, що це – дуже підло. Він закликав людей евакуюватися у безпечні місця, де буде тепло, світло та ситно.

Також Прокудін подякував усім рятувальникам.

Голова ОВА звернувся до жителів Херсонщини: дивіться відео Олександра Прокудіна

Під час евакуації загинули двоє військових

Під час рятувальної операції на Херсонщині загинули двоє воїнів, які прямували на допомогу місцевим мешканцям. Човен героїв течією затягнуло під баржу. Трагедія сталася 7 червня. Про неї повідомила дружина загиблого військового – Володимир Кавуліча.