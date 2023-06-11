Проте напередодні в Херсоні була складна ситуація, в місті перебувало багато правоохоронців та рятувальників. Також вчора були прильоти по місту – саме у місце евакуації потерпілих. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Херсона Марина Савченко.

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Ніде не можна почуватись спокійно

Під обстріли зокрема потрапили волонтери в Корабельному районі Херсона. Вони допомагали постраждалим від підтоплення.

Наразі сьогодні обстрілів менше. Це може бути пов'язано з дощовою погодою, адже дощить, окупанти менше стріляють. Проте у Херсоні немає жодного місця, де можна було б почуватися спокійно.

"Місцеві жителі наголошують, що в Херсоні ситуація змінюється постійно. Сьогодні зливи і через це не сходить вода. Вчора було краще, а що буде завтра, – подивимось", – мовить Савченко.

Гарна тенденція

За даними начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна зранку 11 червня рівень води становив 4 метри 19 сантиметрів. Протягом ночі рівень води опустився на 26 сантиметрів. Це вважають гарною тенденцію, і якби ще не було зливи, то рівень води впав би ще більше.

Напередодні вода почала сходити на Херсонщині, але дощі, що падають, уповільнили цей процес. За прогнозом синоптиків завтра також очікуються зливи. І, звичайно, це не тішить місцевих жителів.

В мікрорайоні Херсону Острів, який повністю затопило, виникла складна ситуація. Частина його жителів не схотіла евакуюватись і залишились у своїх будинках.

"Дійшло до того, що вони викликали волонтерів і рятувальників, щоб ті їм привозили продукти. Хоча жодної необхідності там залишатися в них не немає", – наголосила Савченко.

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Загиблих у десятки разів більше

Дуже складна ситуація на окупованому Лівому березі Херсонщини. Офіційна інформація щодо загиблих там не відповідає дійсності. Місцеві повідомляють в чатах порятунку, що їх у десятки разів більше.

"Люди розповідають, що там плавають тіла і їх дуже багато. Адже окупанти на відміну від української влади, яка кинула всі сили, щоб допомогти людям, спочатку взагалі нікого не рятували. А згодом надали допомогу мінімальній кількості людей. І зараз вони козиряють цим", – повідомляє кореспондентка.

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