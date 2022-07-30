В Литве рассказали, как готовятся к возможному вторжению россии

В Литве серьезно относятся к возможной угрозе из россии. Там мощно усиливают собственные вооруженные силы.

Об этом 24 каналу рассказал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, литовцы осознают возможную угрозу от россии и усиливают собственную обороноспособность.

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Будут и HIMARS, и "Байрактары"

По словам Ауштрявичюса, недавно в Литве увеличили оборонный бюджет с 2% ВВП до 2,5%. Сейчас он составляет около 1,7 млрд евро. К тому же в стране нарастили количество призывников и активно развивают парамилитарные организации вроде стрелковых клубов.

Кроме того, НАТО увеличит присутствие войск в регионе: здесь собираются развернуть 3 новые военные базы, а имеющийся немецкий батальон увеличится до уровня бригады. Они будут расположены вблизи Сувальского коридора. Также в Литве находится хорошо вооруженный американский батальон.

Как отмечает Ауштрявичюс, общество в Литве активно борется с дезинформацией и российской пропагандой. Многие начинают свой день с того, что смотрят новости об Украине.

Учитывая возможную российскую агрессию, в Литве уже предоставили запрос в Вашингтон на покупку американских РСЗО HIMARS. По его словам, ВСУ их прекрасно используют в войне против россии. Ауштрявичюс ожидает, что получится приобрести до 10 установок. Также Литва собирается купить "Байрактары" и противокорабельные ракетные комплексы.

Мы учимся тем урокам, которые увидели в Украине. Мы видим, что учиться у партнеров нужно. И делаем это постоянно, – отметил евродепутат.

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Напомним, недавно Литва запретила въезд московскому патриарху Кириллу. Он не сможет попасть в это государство до 2027 года. Все из-за его поддержки российского вторжения в Украину.