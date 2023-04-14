Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что, несмотря на давление врага, украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию.
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Не осталось ни одного здания
Россияне бросают все свои силы и резервы на Кременную – дроны-камикадзе, дроны, сбрасывающие боеприпасы, тяжелую технику, артиллерию. Так они пытаются продавить оборону украинских сил.
А второе самое тяжелое направление – Белогоровка. Когда-то это была цветущее село, а сейчас – только территория с таким названием, ведь там не осталось ни одного здания,
– сообщил собеседник.
Сергей Гайдай о тяжелой ситуации в Луганской области: смотрите видео
Белогоровку враг постоянно обстреливает, пытаясь штурмовать село с разных сторон
"Но, несмотря на все трудности, украинские защитники крепко держат оборону. Никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск нет", - подчеркнул Сергей Гайдай.
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- Россияне начали вывозить украинцев с оккупированной территории Луганской области, в частности из Старобельска. Враг силой заставляет людей покидать свои дома и уезжать в неизвестном направлении. Также россияне проводят обыски в домах граждан, которых подозревают в сотрудничестве с украинской властью, несмотря на то, что те являются гражданами Украины.
- В то же время в оккупированной Луганской области захватчики принудительно паспортизируют 315 жителей гериатрического пансионата. Россияне планируют разрешить голосовать людям во время так называемых "выборов" вне Луганщины и России.
- Кроме того, оккупанты теряют личный состав не только из-за ударов украинских защитников. По сообщению Генштаба увеличились случаи дезертирства групп личного состава россиян из подразделений и воинских частей. В оккупированном Старобельском районе россияне разыскивают 50 бежавших военнослужащих.
- Ранее российские захватчики понесли потери вблизи села Стельмаховка. Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", склад боеприпасов и беспилотник окупантов.