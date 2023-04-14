Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він відзначив, що попри тиск ворога українські сили оборони повністю контролюють ситуацію.

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Не залишилось жодної будівлі

Росіяни кидають всі свої сили та резерви на Кремінну – дрони-камікадзе, дрони, які скидають боєприпаси, важку техніку, артилерію. Так вони намагаються продавити оборону українських сил.

А другий найважчий напрямок – Білогорівка. Колись це було квітуче село, а зараз – лише територія з такою назвою, адже там не залишилось жодної будівлі,

– повідомив співрозмовник.

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Білогорівка ворог постійно обстрілює, намагаючись штурмувати село з різних боків

"Але попри всі труднощі українські захисники міцно тримають оборону. Жодних проривів з боку російських окупаційних військ немає", – наголосив Сергій Гайдай.

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