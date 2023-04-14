Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він відзначив, що попри тиск ворога українські сили оборони повністю контролюють ситуацію.
Важливо Луганську ОВА очолить Артем Лисогор: що про нього відомо
Не залишилось жодної будівлі
Росіяни кидають всі свої сили та резерви на Кремінну – дрони-камікадзе, дрони, які скидають боєприпаси, важку техніку, артилерію. Так вони намагаються продавити оборону українських сил.
А другий найважчий напрямок – Білогорівка. Колись це було квітуче село, а зараз – лише територія з такою назвою, адже там не залишилось жодної будівлі,
– повідомив співрозмовник.
Сергій Гайдай про важку ситуацію в Луганській області: дивіться відео
Білогорівка ворог постійно обстрілює, намагаючись штурмувати село з різних боків
"Але попри всі труднощі українські захисники міцно тримають оборону. Жодних проривів з боку російських окупаційних військ немає", – наголосив Сергій Гайдай.
Більше про ситуацію в Луганській області
- Росіяни почали вивозити українців з окупованої території Луганщини, зокрема зі Старобільська. Ворог силою змушує людей залишати свої домівки і їхати в невідомому напрямку. Також росіяни проводять обшуки в оселях громадян, яких вони підозрюють у співробітництві з українською владою, попри те, що ті є громадянами України.
- Водночас в окупованій Луганщині загарбники примусово паспортизують 315 мешканців геріатричного пансіонату. Росіяни планують дозволити людям голосувати під час так званих "виборів" поза межами Луганщина та Росії.
- Крім того, окупанти втрачають особовий склад не тільки через удари українських захисників. За повідомленням Генштабу збільшились випадки дезертирства груп особового складу росіян з підрозділів та військових частин. У окупованому Старобільському районі росіяни розшукують 50 військовослужбовців, які втекли.
- Раніше російські загарбники зазнали втрат поблизу села Стельмахівка. Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню "Град", склад боєприпасів та безпілотник окупантів.