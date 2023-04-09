У неділю ввечері, 9 квітня, у Генштабі Збройних Сил України опублікували зведення інформації з передової. Власне, в повідомленні йдеться, серед іншого, що росіяни вивозять українців з окупованої частини Луганщини, зокрема, зі Старобільська.

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Ворог застосовує насилля

Важливо наголосити, що в жодному разі ці вивезення не є добровільними. Власне, російські окупанти силою змушують людей виїжджати. Наразі напрямок цих "жахливих путівок" – невідомий, однак очевидно, що їхні жерти отримали "квиток" в один кінець.

Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що російські загарбницькі сили організовують обшуки місць проживання українців, яких підозрюють у підтримці власної держави та Збройних Сил.

Зверніть увагу! Ймовірно, ворог не може досягти мінімальних "перемог" на полію бою, тому обстрілює цивільне населення. Зокрема, за минулу добу на Луганщині артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти: Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Окупанти крадуть дітей

Згадаємо до цієї теми, що особливого розголосу останніми тижнями набув той факт, що російські загарбники вивозять на територію своєї терористичної держави українських дітей з окупованих теренів.

Власне, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні навіть видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей ворожої країни Марії Львої-Бєлової за імовірну причетність до депортації неповнолітніх.

Що не дивно, у Кремлі почали заперечувати, що кривдять дітей, а потім вирішили ще й істерити. Однак все ж процес повернення неповнолітніх додому зрушив з мертвої точки.

Скажімо, у суботу, 8 квітня, стало відомо, що частина з викрадених росіянами українських дітей таки повернулась до своєї батьків. Йдеться про близько три десятки осіб.



Як Росія краде дітей з окупованих територій / Картинка 24 Каналу