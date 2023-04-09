У неділю ввечері, 9 квітня, у Генштабі Збройних Сил України опублікували зведення інформації з передової. Власне, в повідомленні йдеться, серед іншого, що росіяни вивозять українців з окупованої частини Луганщини, зокрема, зі Старобільська.
Дивіться також Rosomak проти російського металолому: на що здатні польські "росомахи"
Ворог застосовує насилля
Важливо наголосити, що в жодному разі ці вивезення не є добровільними. Власне, російські окупанти силою змушують людей виїжджати. Наразі напрямок цих "жахливих путівок" – невідомий, однак очевидно, що їхні жерти отримали "квиток" в один кінець.
Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що російські загарбницькі сили організовують обшуки місць проживання українців, яких підозрюють у підтримці власної держави та Збройних Сил.
Окупанти крадуть дітей
- Згадаємо до цієї теми, що особливого розголосу останніми тижнями набув той факт, що російські загарбники вивозять на територію своєї терористичної держави українських дітей з окупованих теренів.
- Власне, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні навіть видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей ворожої країни Марії Львої-Бєлової за імовірну причетність до депортації неповнолітніх.
- Що не дивно, у Кремлі почали заперечувати, що кривдять дітей, а потім вирішили ще й істерити. Однак все ж процес повернення неповнолітніх додому зрушив з мертвої точки.
- Скажімо, у суботу, 8 квітня, стало відомо, що частина з викрадених росіянами українських дітей таки повернулась до своєї батьків. Йдеться про близько три десятки осіб.
Як Росія краде дітей з окупованих територій / Картинка 24 Каналу