Також у цей день головою Сумської ОВА призначили Артюха Володимира Миколайовича. Про ці призначення повідомив представник Кабінету міністрів Тарас Мельничук, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про Артема Лисогора

Новому голові Луганської ОВА наразі 39 років. Свою освіту за спеціальністю "Правознавство" він здобув у Національній академії внутрішніх справ, яку закінчив у 2004 році. З червня 1999 року він почав службу в органах внутрішніх справ у Харкові курсантом Національного університету внутрішніх справ.

З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов’язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Згідно з даними фейсбук-сторінки посадовця, раніше він також працював на посаді заступника командира роти у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Також мав досвід проведення та організації спеціальних навчань по відпрацюванню ефективності і злагодженості дій у прикордонних районах.

З жовтня 2021 року і до червня 2022, коли Артем Лисогор обіймав посаду заступника начальника ГУ НП Житомирщини, він був відряджений на Схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

За час своєї кар'єри Артем Лисогор отримав звання полковника поліції. Ба більше, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України у цей період, Указами Президента був нагороджений орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" ІІІ ступеня.

У коментарі "Суспільному Житомир" Артем Лисогор підтвердив, що йому відомо про погодження його кандидатури на посаду голови Луганської ОВА. Однак указ ще повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Так, відомо про те, що погодили, але рішення за президентом, тому зараз у відповідь на ваше питання можу сказати вам одне: можливо, все ще попереду. Я житомирянином залишаюся все одно,

– сказав Артем Лисогор.

Повномасштабна війна застала у Щасті

Раніше в інтерв'ю Артем Лисогор поділився, що в зоні ООС, куди його відправили у жовтні 2021 року, знаходився великий гарнізон поліцейських підрозділів. Цей гарнізон здійснював поліцейські функції, допомагав військовим, проводив контрдиверсійні заходи та виконував інші завдання.

З жовтня по грудень 2021 року Артем Лисогор з підлеглими посилив блокпости на наявність бліндажів та укріплень, розгорнув взводні опорні пункти тощо. Також він вносив окремі корективи щодо підготовки та взаємодії підрозділів та їх можливих дій, адже у той час уже були чутки і думки про повномасштабне вторгнення Росії.

Ми розуміли, що все це нам може знадобитись у разі повномасштабної агресії,

– зазначав він.

Також були розроблені відповідні плани, які згодом значною частиною відіграли свою роль в організації роботи уже під час активної фази бойових дій.

20 лютого Артем Лисогор відбув у Щастя Луганської області для організації роботи додаткових підрозділів, сформованих із батальйонів. Саме там його застало повномасштабне вторгнення Росії. Тож він з підрозділами брав участь в обороні міста та евакуації мирних громадян.