Під час засідання Уряд погодив проєкт Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської ОВА. Зазначимо, що цю посаду раніше очолював Олексій Кулеба, який зараз є заступником Керівника Офісу Президента України.

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Які кадрові зміни ухвалили

Окрім цього, КМУ ухвалив рішення про звільнення Максима Ярмистого з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам'яті.

Водночас Ярмистого призначили державним секретарем Міністерства освіти і науки. Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду голови Міністерства освіти та науки Оксена Лісового.

Що відомо про Кравченка

Руслан Кравченко наразі є чинним керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолює з 15 березня 2021 року. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

23 серпня 2022 року Кравченка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Цікаво, що у 2023 році Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг.