В войсках квазиреспублики Луганщины устроили бунт. оккупанты отказываются воевать за так называемую "республику" Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Обратите внимание Вместо подготовки к зиме, кафиры в Северодонецке планируют сносить некоторые дома, – Гайдай

россияне атакуют ВСУ в Луганской области

По словам Гайдая, в настоящее время оккупанты ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Они используют любую возможность создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках.

Атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений,

– отметил глава Луганской ОВА.

За 15 августа наши бойцы шесть раз вынудили врага отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ.

Гайдай добавил, что населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливают из артиллерии. Только за ночь 16 августа совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.



Враг обстреливает из артиллерии Луганщину / фото Сергей Гайдай



россияне атакуют Луганщину / фото Сергей Гайдай



Последствия обстрелов Луганщины кафиров / фото Сергей Гайдай

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Уже через 2 недели заканчивается лето и начнется осень, а с ней придут и холода. Однако россиян это не интересует и в оккупированном Северодонецке они решили заняться сносом поврежденных домов , а не подготовкой к зиме.

К тому же, российские военные не могут достичь поставленных целей в войне против Украины. Поэтому они продолжают использовать метод "сожженной земли" , в частности в Луганской области.

Кроме того, в Луганской области происходит мощная "мобилизация". Кафиры добрались и до критических предприятий.

Вас может заинтересовать – Сергей Гайдай заявил, что Луганщина полностью не оккупирована: смотрите видео