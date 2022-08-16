У військах квазіреспубліки Луганщини влаштували бунт. Окупанти відмовляються воювати за так звану "республіку" Донеччини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зверніть увагу Замість підготовки до зими, окупанти в Сєвєродонецьку планують зносити деякі будинки, – Гайдай

росіяни атакують ЗСУ на Луганщині

За словами Гайдая, наразі окупанти ведуть масований наступ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу. Вони використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень,

– зазначив очільник Луганської ОВА.

За 15 серпня наші бійці шість разів змусили ворога відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ.

Гайдай додав, що населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч 16 серпня здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.



Ворог обстрілює з артилерії Луганщину / фото Сергій Гайдай



росіяни атакують Луганщину / фото Сергій Гайдай



Наслідки обстрілів Луганщини окупантів / фото Сергій Гайдай

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

Уже за 2 тижні закінчується літо й почнеться осінь, а з нею прийдуть і холоди. Однак росіян це не цікавить і в окупованому Сєвєродонецьку вони вирішили зайнятися знесенням пошкоджених будинків, а не підготовкою до зими.

До того ж російські військові не можуть досягнути поставлених цілей у війні проти України. Тож вони продовжують використовувати метод "спаленої землі", зокрема на Луганщині.

Крім того, на Луганщині відбувається потужна "мобілізація". Окупанти дісталися і до критичних підприємств.

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