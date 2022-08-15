Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Життя тих, хто залишився в окупації, уже перетворилося на катастрофу через нетривалі літні дощі, тому важко уявити, що буде восени та взимку.

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Окупанти готуються зносити будинки

Сергій Гайдай розповів, що у липні мешканці Сєвєродонецька, які опинилися в окупації, дали росіянам свої персональні дані в обмін на відновлення будинків, яке обіцяли загарбники.

Однак окупанти не збираються відновлювати місто. Ніхто навіть не прийшов обстежити будинки.

У багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за 2 тижні,

– наголосив Гайдай.

Натомість окупаційна влада готується до знесення будинків, які після російського вторгнення стали непридатними для життя.

У загарбників був час на визначення 100 багатоповерхівок, які підлягають знесенню, а на питання ремонту будинків мешканців міста чи підготовки до зими – ні. Причиною таких дій Гайдай називає прагнення окупантів показати російській владі "квітуче місто", але відновлювати ніхто нічого не буде.

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Окупанти не планують відбудовувати захоплені міста

Окупанти не збираються відновлювати знищені та захоплені міста. росіяни для окупації міст використовують тактику "випаленої землі" – руйнують міста й тоді захоплюють. Чимало будинків у таких містах як Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк тощо, просто непридатні до життя.

Однак ні загарбників, ні бойовиків це не цікавить. Так само їх не цікавить питання підготовки міст до зими – вони планують переселяти людей з окупованих населених пунктів.

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