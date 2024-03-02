Там ужасная ситуация. Продвижение в этом районе врагу дается крайне тяжело. Подробнее о ситуации в Серебрянском лесничестве 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Ситуация в Серебрянском лесничестве

На фотографиях Серебрянского лесничества четко видно, с какой стороны расположены наши защитники, а с какой российские войска. Ведь там, где стоят оккупанты, еще есть хотя бы какие-то деревья. В то же время с нашей стороны все перерублено снарядами, ракетами, дронами и тому подобное.

Без преувеличения там (в Серебрянском лесничестве – 24 Канал) заминирован каждый метр. Заминировано вручную, с воздуха, есть неразорванные БК, также дистанционно минировали кассетными ракетами, все завалено лепестками и противопехотными минами. Российская техника подъезжала дистанционно и выстреливала кассетами мины,

– подчеркнул Гайдай.

Он вспомнил, как во время одного из приездов на Луганщину общались с бойцами Нацгвардии. Военные рассказали, что для того, чтобы захватить один опорный пункт, который вообще не имеет критического значения, россияне положили аж 80 солдат.

Какая цель россиян на Луганщине

Серебрянское лесничество – это заболоченная территория, которая не имеет большого тактического значения. Противнику важнее политическое значение – выйти на административные границы Луганской области. Такую задачу Владимир Путин ставил еще в начале так называемой "сво".

Это не господствующие высоты или хорошо укрепленные регионы, как Авдеевка, но то, что Силы обороны удерживают эти позиции дает возможность утилизировать огромное количество врага,

– сказал бывший глава Луганской ОГА.

По его словам, то, что украинские военные могут задержать на этом участке фронта часть российской оккупационной армии, не дает возможности врагу перебрасывать свои силы на другие участки.

Нельзя позволить врагу пройти Серебрянское лесничество, ведь потом российские захватчики уже вплотную подойдут к Лиману и дальше будут пытаться развивать свой успех. Однако ВСУ и на Лиманских рубежах уже подготовили защитные рубежи,

– добавил Гайдай.

В том, что оккупанты понемногу будут продвигаться, теряя тысячи своих солдат, ничего критического нет. Вооруженным Силам надо продержаться пока придет очередная партия западного оружия и боекомплекта для артиллерии.

"Если будет огромное истощение у россиян, тогда есть шансы снова попытаться сделать определенные контрнаступательные действия или по крайней мере улучшить нынешние позиции", – подытожил бывший глава Луганской ОГА.

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