В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал об актуальной ситуации в районе Белогоровки. Он оценил возможности российской армии.
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Могут ли россияне захватить Белогоровку
На Лиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Оккупационная армия пытается со стороны Лисичанска давить на позиции Вооруженных Сил Украины в Белогоровке, которая расположена с правой стороны реки Северский Донец.
Белогоровка – переправа, на которой Силы обороны почти два года назад отминусовали россиян, которые пытались переправляться через Северский Донец. Сейчас российские захватчики со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода пытаются двигаться в сторону Белогоровского карьера.
Этот карьер – это две высоты с северо-западной стороны Лисичанска. Взять их очень сложно, практически невозможно. Россияне будут пытаться брать в окружение Белогоровку, но подойти на правый берег Северского Донца, на котором сейчас находятся украинские бойцы, тоже практически невозможно, однако враг пытается,
– сказал Свитан.
По его словам, наземная операция приведет к краху любых наступательных частей. Россияне пытаются сравнять наши укрепленные районы с помощью авиации, которая подходит очень близко.
Военный эксперт заметил, что там очень сложно разместить наше ПВО, только ПЗРК, дальность работы которых до 5 километров. Поэтому россияне пытаются работать с дальности 7 – 8 километров.
"Белогорловский карьер – это техническое предприятие. Там серьезные наши укрепления, на которых удобно обороняться. Поэтому я думаю, если будет достаточное количество сил и средств, то наши удержат позиции. За последние полгода это уже будет 30 или 40 атака оккупационной армии. Не впервые, но сейчас есть сложность с боеприпасами", – добавил Свитан.
Ситуация на горячих точках фронта
- Армия России любой ценой пытается захватить Авдеевку. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш подтвердил, что россияне заходят на окраины города, однако ВСУ продолжают давать отпор.
- Бойцы ВСУ сдерживают постоянные штурмы врага на Купянском направлении. Россияне не прекращают попыток захватить Купянск. Стоит отметить, что сейчас на Купянском направлении количество российских солдат остается в пределах 40 тысяч.
- На Бахмутском направлении противник вернулся к предыдущей тактике. Россияне сначала отрабатывают по украинским позициям артиллерией, а затем идут в наступление небольшими колоннами, применяя тяжелую технику, в частности, танки.