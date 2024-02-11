В етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів про актуальну ситуацію у районі Білогорівки. Він оцінив можливості російської армії.

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Чи можуть росіяни захопити Білогорівку

На Лиманському напрямку тривають інтенсивні бої. Окупаційна армія намагається з боку Лисичанська тиснути на позиції Збройних Сил України у Білогорівці, яка розташована з правого боку річки Сіверський Донець.

Білогорівка – переправа, на якій Сили оборони майже два роки тому відмінусували росіян, які намагалися переправлятися через Сіверський Донець. Нині російські загарбники з боку Лисичанського нафтопереробного заводу намагаються рухатися у бік Білогорівського кар'єру.

Цей кар'єр – це дві висоти з північно-західного боку Лисичанська. Взяти їх дуже складно, практично неможливо. Росіяни намагатимуться брати в оточення Білогорівку, але підійти на правий берег Сіверського Дінця, на якому зараз перебувають українські бійці, теж практично неможливо, проте ворог намагається,

– мовив Світан.

За його словами, наземна операція призведе до краху будь-яких наступальних частин. Росіяни намагаються зрівняти наші укріплені райони за допомогою авіації, яка підходить дуже близько.

Військовий експерт зауважив, що там дуже складно розмістити нашу ППО, лише ПЗРК, дальність роботи яких до 5 кілометрів. Тому росіяни намагаються працювати з дальності 7 – 8 кілометрів.

"Білогорлівський кар'єр – це технічне підприємство. Там серйозні наші укріплення, на яких зручно оборонятися. Тому я думаю, якщо буде достатня кількість сил та засобів, то наші утримають позиції. За останні пів року це вже буде 30-та чи 40-ва атака окупаційної армії. Не вперше, але нині є складність з боєприпасами", – додав Світан.

Ситуація на гарячих точках фронту