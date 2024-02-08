Складна ситуація спостерігається у Серебрянському лісництві, яке фактично знищене вщент постійними обстрілами. Детальніше про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексочільник Луганської ОВА.

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Росіяни продовжують наступати

Російські війська активізуються на фронті. Це зокрема стосується і Луганської області. При цьому окупанти, як завжди, використовують свою кількісну перевагу.

Зараз пішла така активна наступальна операція російських окупаційних військ. Можливо, вони хочуть встигнути до того, як стане тепліше і земля перетвориться в багнюку. За місяця півтора важка техніка там проїхати вже не зможе,

– пояснив Сергій Гайдай.

Крім того, вже у березні в Росії пройдуть перевибори Владіміра Путіна, тож, звісно, він жадає показати своєму народу хоч якісь результати.

"Використовують дуже багато особового складу, дуже багато артилерії. Щоденно прилітають сотні снарядів на кожну позицію. Зараз справді важко", – додав Гайдай.

Яка ситуація у Серебрянському лісництві

Складна ситуація спостерігається також у Серебрянському лісництві. Росіяни там також постійно використовують керовані авіаційні бомби, накриваючи українські позиції. Хоч це й не дуже точна зброя, однак вона має велику руйнівну силу.

Хто знає, як виглядає зараз Серебрянське лісництво розуміє, що зараз сховатися там майже неможливо. Воно зруйноване щоденними обстрілами протягом кількох місяців. Як приклад скажу, що на одну позицію, використовуючи 122-й та 152-й калібр, випустили понад 500 снарядів за добу. Це лише одна позиція. Там вже просто немає лісу,

– наголосив Гайдай.

Єдиним варіантом захисту залишається робити бліндажі та зариватися в землю. У такий спосіб можна принаймні захиститися від FPV-дронів.

"Ми зараз акцентуємо на засобах РЕБ, тому що FPV-дронів ворога в порівнянні з нашою кількість у 7 – 8 більше. Якщо ми запроваджували використання цієї зброї, то зараз росіяни переважають нас, як в кількості, так і в якості", – зауважив Гайдай.

Річ у тім, що окупанти першими почали використовувати камери нічного бачення та тепловізійні пристрої на FPV-дронах. Хоч наші оператори фаховіші, бо мають більше досвіду, однак, на жаль, кількісна перевага зброї в росіян є відчутною.

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