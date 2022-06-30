Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он отметил, что ситуация на временно оккупированных Россией территориях постоянно ухудшается.

Важно Россияне намеренно обстреляли театр в Мариуполе, хотя знали, что там люди – Amnesty International

В Мариуполе иссякли запасы товаров первой необходимости

В Мариуполе, согласно данным украинской разведки, иссякли запасы продуктов и товаров первой необходимости. Новые поставки из России не осуществляются.

Все меньше кафиры привозят и так называемую "гуманитарную помощь". Вместе с тем цены на все очень быстро растут.

Россия усиленно русифицирует оккупированные территории

При этом Россия усиленно осуществляет меры по русификации оккупированных территорий. Особое внимание уделяется выведению из обращения украинской гривны,

– объяснил Мотузяник.

Оккупанты усиленно увеличивают оборот "рублевой массы". Также россияне пытаются навязать местному населению своих практик деятельности во всех областях жизни.

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Какая ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Россияне усиленно собирают данные местных жителей . Делают это под видом сбора информации о поврежденном или разрушенном имуществе.

Блогер Денис Казанский говорит , что ситуация с нехваткой продовольствия настолько серьезна, что некоторые люди вынуждены охотиться на голубей.

Тела некоторых погибших мариупольцев до сих пор находятся под завалами. Недавно в Левобережном районе под разрушенными постройками обнаружили еще 100 жертв российской агрессии.

Есть подозрение, что под видом трудоустройства россияне пытаются мобилизовать оставшихся в городе мужчин.

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