Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что украинские защитники мужественно защищают центр города и левобережья. Поэтому город находится под вооруженными силами Украины.

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Эвакуация людей происходит под обстрелами. По словам Бойченко, всего за 10 дней оккупанты разрушили 150 автобусов. Поэтому у города сейчас уже нет собственного коммунального транспорта.

Мариуполь остается без всех коммуникаций

В городе нет света, связи, еды и воды. Эта гуманитарная ситуация, которая есть в Мариуполе, уже перешла границу понимания. Поэтому мы просим всех партнеров, международных друзей объединиться ради полной эвакуации мирных жителей нашего города-героя Мариуполя,

– подчеркнул Бойченко.

Также мэр города сказал, что уже почти 40 тысяч человек попали на оккупированные территории – так называемые "ДНР" и "ЛНР" – или же принудительно были вывезены в Россию.