Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що українські захисники мужньо захищають центр міста та лівобережжя. Тому місто перебуває під Збройними Силами України.

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Евакуація людей відбувається під обстрілами. За словами Бойченка, лише за 10 днів окупанти зруйнували 150 автобусів. Тож місто зараз вже не має власного комунального транспорту.

Маріуполь залишається без усіх комунікацій

У місті немає світла, зв’язку, їжі та води. Ця гуманітарна ситуація, яка є в Маріуполі, вже перейшла межу розуміння. Тому ми просимо всіх партнерів, міжнародних друзів об’єднатись заради повної евакуації мирних мешканців нашого міста-героя Маріуполя,

– наголосив Бойченко.

Також мер міста сказав, що вже майже 40 тисяч людей потрапили до окупованих територій – так званих "ДНР" та "ЛНР" або ж примусово були вивезені до Росії.

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