Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный, отметив, что пока не стоит воспринимать эту ситуацию как угрозу для Украины. Еще в начале полномасштабной войны звучали мысли, чтобы уничтожить этот российский анклав в Молдове.

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Но стоит помнить, что Приднестровье – территория Молдовы. Если бы когда-то там обратились с такой просьбой, то уничтожение оккупантов в этом регионе произошло бы очень быстро.

У них нет большого количества ПВО, нет новейшего вооружения. Да, там есть склады в Колбасной. Но это аля 90-е. У них нет регулярной армии, которая могла бы противостоять армии, которая уже 10 год воюет. Но такое противостояние является пока исключительно гипотетическим,

– сказал Лисный.

Пытаются расшатать ситуацию в Молдове

Как отметил политолог, такой шаг местных сепаратистов – попытка расшатать ситуацию в Молдове. Им нужно, чтобы страна боялась серьезно взяться за этот регион.

Такие решения идут для раскачивания ситуации в Молдове. Чтобы там боялись. Потому что условное противостояние Украина – Приднестровье – это одно; а вот Молдова – Приднестровье – там могут быть нюансы. И это прекрасно понимают в Молдове. Потому что их армия также давно не воевала и не находится в лучшем состоянии,

– объяснил Лисный.

Несмотря на это, стоит понимать, что Путин не руководствуется логикой. Он вполне может решить организовать под себя очередное так называемое "присоединение земель". Поэтому здесь нужно внимательно следить за ситуацией.

Однако, если Путин пойдет на такой шаг, то вполне возможно, что последствия будут сокрушительными для Приднестровья. Тогда это будет считаться территорией врага. И Украина совсем по-другому будет реагировать на провокации с той стороны. Сейчас такие заявления из Приднестровья заставляют наше государство держать определенную часть войск на Юге, чтобы не было никаких провокаций в регионе.

Ситуация в Приднестровье: кратко