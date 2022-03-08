Потому президент США Джо Байден призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Об этом он заявил во время обращения 8 марта, сообщает 24 канал.

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Цена российской агрессии – велика

По словам Байдена, война Путина уже привела к чрезвычайным страданиям и потерям жизней. В частности, он сейчас обстреливает города и жилые дома. Кроме того, захватил масштабную Запорожскую АЭС. И уже превратил 2 миллиона украинцев в беженцев.

Цена российской агрессии велика. Но здесь однозначно очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас – ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Поэтому призываю Конгресс принять пакет поддержки Украины на 12 миллиардов долларов,

– подчеркнул хозяин Белого дома.

По его словам, никто не позволит Путину унести то, что он хочет. Поэтому США продолжат оказывать гуманитарную и безопасную помощь Украине. Так Вашингтон будет поддерживать украинцев в их борьбе против тирании.

"Война Путина против Украины приведет к ослаблению России. Мир станет более крепким", – подытожил Байден.

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