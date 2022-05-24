Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 24 февраля, сообщает 24 канал.

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Сейчас на Донбассе ситуация очень сложная. Для наступления россияне бросили на это направление всю мощь армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехваченных разговорах мы слышим, что оккупанты прекрасно отдают себе отчет, что эта война для России не имеет смысла, и что стратегически у России нет шансов,

– отметил Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, нужно время и очень много усилий народа, чтобы переломить преимущество россиян в технике и вооружении.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: