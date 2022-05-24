Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 травня, повідомляє 24 канал.
Увага Понад 1000 деокупованих населених пунктів: про що говорив Зеленський у новому зверненні
Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Для наступу росіяни кинули на цей напрямок усю потугу армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєверодонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але у перехоплених розмовах ми чуємо, що окупанти прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії немає сенсу, і що стратегічно Росія немає шансів,
– зазначив Зеленський.
Однак, за словами Зеленського, потрібен час і дуже багато зусиль народу, щоб переломити перевагу росіян у техніці та озброєнні.
З кожним днем ціна свободи світу усе вища
Президент подякував партнерам України, які допомагають, але вкотре наголосив: чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для всього вільного світу.
Постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала,
– додав Володимир Зеленський.
Попередньо, президент повідомив, що у російських загарбників на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
Актуально про ситуацію на Донбасі
- Окупанти просунулись на північ через Золоте – мали незначні успіхи з оточення Сєвєродонецька. Проте піти далі вони навряд чи зможуть.
- Сьогодні Сергій Гайдай повідомив про загострення ситуації на Луганщині: окупанти наступають з усіх напрямків. Область нещадно обстрілюють, а Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю.
- Також Гайдай повідомив про загострення на Донеччині. Так, траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, їхати нею дуже небезпечно.
- Те, що ворог збільшує наступ на Сході України, очевидно і за межами держави. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ЗСУ мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції, зберігають ефективне командування та контроль над цим фронтом.
- Втім, навіть попри надзвичайно важкі бої на Донбасі, українські захисники завдають потужних ударів у відповідь. Саме тому будь-який успіх окупанта – точно ненадовго. Це доводить той факт, що за 3 місяці війни в Україні наші героїчні військові ліквідували 29 350 росіян.