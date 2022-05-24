Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 травня, повідомляє 24 канал.

Увага Понад 1000 деокупованих населених пунктів: про що говорив Зеленський у новому зверненні

Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Для наступу росіяни кинули на цей напрямок усю потугу армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєверодонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але у перехоплених розмовах ми чуємо, що окупанти прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії немає сенсу, і що стратегічно Росія немає шансів,

– зазначив Зеленський.

Однак, за словами Зеленського, потрібен час і дуже багато зусиль народу, щоб переломити перевагу росіян у техніці та озброєнні.

З кожним днем ціна свободи світу усе вища

Президент подякував партнерам України, які допомагають, але вкотре наголосив: чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для всього вільного світу.

Постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала,

– додав Володимир Зеленський.

Попередньо, президент повідомив, що у російських загарбників на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Важливо! Російські окупанти продовжують активні наступальні дії на Донецькому і Луганському напрямках. Впродовж доби 24 травня окупанти обстріляли 39 населених пунктів, завдали пошкоджень для більш як 60 об'єктів.

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