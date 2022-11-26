Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны. Россиянин рассказал своей родственнице, что многих из его подразделения уже убили.
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Россиянин жалуется на большие потери
В новом перехвате ГУР захватчик рассказывает своей родственнице о своих волнениях по поводу вероятно наступления украинских защитников на Донецком направлении. Мол, объявили тревогу, ведь украинцы сводят к ним технику.
До 25 числа хотят нас выбить – приказ дали америкосы. Короче, тут начальник сейчас днем уезжает. Мы смотрим на них – пи**ец вообще,
– сетует россиянин.
Также он жалуется, что в подразделении осталось мало людей.
"Командир роты – уже четвертый командир взвода – все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось. Жрать ничего, бл*ть", – добавил оккупант.
Перехват разговора оккупанта с родственницей: видео
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Российские мобилизованные массово гибнут на войне
В Институте изучения войны отмечают, что недавно российские мобилизованные из Серпухова отправили в бой без должной подготовки, униформы и средств защиты. Это привело к массовым потерям.
Оккупанты утверждали, что командование кормит их только раз в день, несмотря на то, что еды всем хватает. Ранее российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные предстали перед военным трибуналом за дезертирство.
Однако впоследствии обнародовали второе видео, в котором отрицали, что они дезертиры. Россияне заявляли, что готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на линии фронта.
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