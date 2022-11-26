Про це мовиться в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони. Росіянин розповів своїй родичці, що багатьох з його підрозділу вже вбили.

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Росіянин скаржиться на великі втрати

У новому перехоплення ГУР загарбник розповідає своїй родичці про свої хвилювання щодо ймовірно наступу українських захисників на Донецькому напрямку. Мовляв, оголосили тривогу, адже українці зводять на них техніку.

До 25 числа хочуть нас вибити – наказ дали америкоси. Коротше, тут начальник зараз вдень їде. Ми дивимося на них – пи**ець взагалі,

– бідкається росіянин.

Також він скаржиться, що в підрозділі залишилося мало людей.

"Командир роти – вже четвертий командир взводу – всі міняються, людей вбивають. В нас людей взагалі не залишилося. Жерти нічого, бл*ть", – додав окупант.

Перехоплення розмови окупанта з родичкою: відео

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Російські мобілізовані масово гинуть на війні

В інституті вивчення війни зазначають, що нещодавно російських мобілізованих з Серпухова відправили у бій без належної підготовки, уніформи та засобів захисту. Це призвело до масових втрат.

Окупанти стверджували, що командування годує їх лише раз на день, попри те, що їжі всім вистачає. Раніше російське джерело повідомило, що серпуховські мобілізовані постали перед військовим трибуналом за дезертирство.

Проте згодом оприлюднили друге відео, в якому заперечували, що вони є дезертирами. Росіяни заявляли, що готові служити на другій і третій лінії оборони, а не на лінії фронту.

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