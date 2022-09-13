Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что окупать не оставляют попыток прорвать нашу оборону на территории Донбасса. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Россияне уже готовят себя к наступлению ВСУ на Донецк

На каких направлениях сосредоточились россияне

Наиболее сосредоточены оккупанты на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг не прекращает попыток прорвать оборону на территории Донецкой области двух наиболее напряженных направлений – Бахмутском и Авдеевском,

– сказал Кириленко.

Он отметил, что украинцы не должны недооценивать врага, каким бы позорным он ни был.

Обратите внимание: на 12 сентября Вооруженные Силы Украины контролируют 45% Донецкой области.

Окупать продолжают обстреливать гражданских

Россияне стреляют по Донетчине каждый день, каждые сутки есть погибшие и раненые. Этой ночью россияне обстреляли Славянск и нанесли удары по городам на линии фронта:

В Славянске от обстрела погиб по меньшей мере 1 человек, еще 1 получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, 2 многоэтажки, еще 6 домов получили повреждения от взрыва.

Под огонь попал поселок городского типа Острое в Кураховской общине – к счастью, обошлось без пострадавших. Еще 1 двухэтажный дом поврежден.

На рассвете оккупанты массированно обстреляли Авдеевку. Сейчас обошлось без пострадавших, объем нанесенного ущерба еще стоит подсчитать.

В результате ночного артобстрела Торецка ранены 3 человека, повреждены по меньшей мере 4 дома.

Ночью россияне нанесли авиаудар по Северску. Достоверно известно об одном разрушенном доме. Информацию о пострадавших и объемах разрушений еще предстоит установить.

Именно поэтому Павел Кириленко призывает жителей эвакуироваться.

К теме – после разгрома в Харьковской области россия подтягивает подразделения на Запорожье: смотрите видео