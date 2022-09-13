Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу розповів, що окупати не полишають спроб прорвати нашу оборону на території Донеччини. Про це повідомляє 24 канал.

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На яких напрямках зосередились росіяни

Найбільш зосереджені окупанти на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону на території Донецької області двох найбільш напружених напрямків – Бахмутському та Авдіївському,

– сказав Кириленко.

Він зауважив, що українці не повинні недооцінювати ворога, яким би ганебним він не був.

Зверніть увагу: станом на 12 вересня Збройні Сили України контролюють 45% Донецької області.

Окупати продовжують обстрілювати цивільних

Росіяни стріляють по Донеччині щодня, кожної доби є загиблі та поранені. Цієї ночі росіяни обстріляли Слов'янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту:

У Слов'янську від обстрілу загинула щонайменше 1 людина, ще 1 зазнала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, 2 багатоповерхівки, ще 6 будинків зазнали пошкоджень від вибуху.

Під вогонь потрапило селище міського типу Гостре в Курахівській громаді – на щастя, минулося без постраждалих. Ще 1 двоповерховий будинок пошкоджено.

На світанку окупанти масовано обстріляли Авдіївку. Нині обійшлося без постраждалих, обсяги завданої шкоди ще варто підрахувати.

Внаслідок нічного артобстрілу Торецька поранено 3 людей, пошкоджено щонайменше 4 будинки.

Вночі росіяни завдали авіаудар по Сіверську. Достеменно відомо про 1 зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити.

Саме тому Павло Кириленко закликає жителів регіону евакуюватися.

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