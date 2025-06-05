Сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где зафиксировано продвижение россиян на фронте
Ситуация на фронте продолжает усложняться. В частности согласно обновленной карте DeepState, оккупационным войскам удалось продвинуться в Донецкой области.
Враг продвинулся возле Богдановки,
– сообщили аналитики.
Россияне продвинулись в сторону Богдановки: смотрите на карте
Напомним, что 3 июня аналитики сообщили о продвижении оккупационных войск сразу возле 4 населенных пунктов в Донецкой области. В частности враг имел успех у Маркового, Часового Яра, Отрадного и Андреевки.
Также сложной остается ситуация в приграничной зоне Сумской области. Там российские войска малыми штурмовыми группами, пытаясь расширить зону боев.
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, оккупанты понимают, что не в состоянии пехотными группами достичь своих целей. Поэтому враг пытается уничтожить позиции украинских защитников, прицельно обстреливая их из артиллерии и авиации.