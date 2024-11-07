Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что главная цель российских оккупантов не изменилась. Им нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но, если они туда дойдут, то вряд ли захотят на этом останавливаться.
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Россия имеет две задачи
Как отметил Грабский, первая задача российских оккупантов – выход на линию Покровск-Константиновка-Часов Яр. На этих участках фронта фиксируют постоянные боевые столкновения. Россия несет там огромные потери.
Вторая задача – ликвидировать Кураховский выступ Сил обороны Украины. Далее они вполне могут полезть в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.
Если они ликвидируют Кураховский выступ, то смогут выровнять линию фронта. Тогда будет угроза наступления в сторону Покровского Днепропетровской области и уже на Запорожскую область,
– сказал Грабский.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий
Добавим, по состоянию на 7 ноября Россия потеряла более 704 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9224 российских танков, 18612 боевых бронированных машин, 20194 артиллерийских систем, 1245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов и т.п.