Таким образом противник в целом ориентировочно потерял более 700 тысяч человек личного состава, пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 704300 (+1400) человек,

танков – 9224 (+10);

боевых бронированных машин – 18612 (+20);

артиллерийских систем – 20194 (+24);

РСЗВ – 1245 (+0);

средств ПВО – 996 (+0);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18408 (+42);

крылатых ракет – 2631 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 28411 (+78);

специальной техники – 3596 (+8).



Потери врага на 7 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ