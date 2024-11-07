Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 700 тисяч осіб особового складу, пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 704300 (+1400) осіб,

танків – 9224 (+10);

бойових броньованих машин – 18612 (+20);

артилерійських систем – 20194 (+24);

РСЗВ – 1245 (+0);

засобів ППО – 996 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42);

крилатих ракет – 2631 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78);

спеціальної техніки – 3596 (+8).



Втрати ворога на 7 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ