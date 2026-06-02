Россия безуспешно атакует по всему фронту, а ВСУ продвинулись под Покровском: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 1 июня. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Смотрите также Наступление Сил обороны в Донецкой и Днепропетровской областях, рекордное количество штурмов: как изменилась линия фронта за неделю Какова ситуация на фронте? 1 июня российские войска продолжили наступательные операции к северу и юго-востоку от города Сумы , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Украинские войска удерживают позиции в Волчанске на Харьковщине, несмотря на заявления России о полном захвате города.

на Харьковщине, несмотря на заявления России о полном захвате города. 1 июня россияне продолжали ограниченную наземную активность к юго-востоку от Великого Бурлука , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Они также проводили миссии по инфильтрации к северо-востоку и юго-востоку от Купянска . Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к западу от Фиголовки и в западной Куриловке после того, что, по оценкам ISW, было миссией российской инфильтрации.

. Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к западу от Фиголовки и в западной Куриловке после того, что, по оценкам ISW, было миссией российской инфильтрации. 1 июня в ВСУ сообщили, что недавно очистили Новоплатоновку к северу от Боровой от российских диверсантов. Ситуация на фронте / Карты ISW Вражеские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении 1 июня, но не достигли подтвержденного прогресса. Командир роты украинских беспилотников, действовавшей на этом участке фронта, 1 июня сообщил, что оккупанты продолжают проводить инфильтрацию небольшими группами для накопления сил вблизи украинских позиций.

1 июня, но не достигли подтвержденного прогресса. Командир роты украинских беспилотников, действовавшей на этом участке фронта, 1 июня сообщил, что оккупанты продолжают проводить инфильтрацию небольшими группами для накопления сил вблизи украинских позиций. 1 июня российские войска продолжили инфильтрацию в Константиновке и вблизи нее, но не достигли подтвержденного продвижения. Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают украинский авиаудар по российским позициям в западной Константиновке после того, что, по оценке ISW, было миссией инфильтрации.

и вблизи нее, но не достигли подтвержденного продвижения. Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают украинский авиаудар по российским позициям в западной Константиновке после того, что, по оценке ISW, было миссией инфильтрации. Враг продолжал ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье 1 июня, но не продвинулся вперед.

1 июня, но не продвинулся вперед. Сообщается, что активность украинских беспилотников на передовой в Покровском направлении препятствует усилиям России по накоплению войск в Покровске и блокирует ротацию российских войск. Также ВСУ недавно продвинулись на этом направлении, а именно на северо-восток от Родинского.

препятствует усилиям России по накоплению войск в Покровске и блокирует ротацию российских войск. Также ВСУ недавно продвинулись на этом направлении, а именно на северо-восток от Родинского. 1 июня российские войска продолжали ограниченную наземную активность на Новопавловском направлении , но не продвинулись.

, но не продвинулись. Они продолжали ограниченные неуспешные наступательные операции и на Александровском направлении.

Россияне вели наступательные операции и на Гуляйпольском направлении 1 июня, но не достигли подтвержденного продвижения. В ISW отметили, что некоторые российские милблогеры продолжают значительно преувеличивать продвижение России на этом направлении. Так, один из них утверждал, что российские войска достигли окрестностей Любицкого, которое на самом деле расположено примерно в 11 километрах от самой дальней точки российского проникновения и примерно в 15 километрах от самой дальней точки российского продвижения.

Российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Орехова 1 июня, но тоже не продвинулись.

1 июня, но тоже не продвинулись. Оккупанты провели ограниченные наступательные операции также к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но безуспешно. К слову, 1 июня стало известно, что Силы обороны провели технологическую зачистку Новоплатоновки в Харьковской области. Населенный пункт остается под контролем украинских войск. А в DeepState отметили, что впервые с 2023 года прирост оккупированной территории для врага стал отрицательным . Российские войска в мае оккупировали 14 квадратных километров украинской территории.