Продолжаются 1265 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Всего за минувшие сутки, 10 августа, было зафиксировано 137 боевых столкновений.

Враг совершил 59 авиаударов с применением 111 КАБов, 6009 обстрелов, из которых 105 – из РСЗО, а также атаковал 4615 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 вражеские атаки.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага возле Волчанска.

На Купянском направлении россияне совершили 8 атак. ВСУ отбили штурмы возле Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Россия атаковала 19 раз. Она пыталась продвинуться вперед возле населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка, Торское и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении ВСУ отбили 5 российских атак. Оккупанты пытались продвинуться возле Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении было 6 боестолкновений. Здесь враг хотел продвинуться у Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 8 атак возле населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затышок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Орехово, Дачное и Федоровка.

На Новопавловском направлении было 33 атаки врага возле населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Филия, Малиевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении россияне совершили 2 атаки возле Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали у Каменского и в направлении Малой Токмачки, ВСУ отбили 4 наступательных действия.

На Приднепровском направлении враг провел 4 тщетные попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок нет.