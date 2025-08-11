Ворог здійснив 59 авіаударів із застосуванням 111 КАБів, 6009 обстрілів, з яких 105 – із РСЗВ, а також атакував 4615 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Ворог окупував Затишок на Донеччині, – DeepState

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 ворожі атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Вовчанська.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 8 атак. ЗСУ відбили штурми біля Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 19 разів. Вона намагалася просунутися вперед біля населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.

Росія атакувала біля Карпівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 російських атак. Окупанти намагалися просунутися біля Григорівки, Виїмки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку було 6 боєзіткнень. Тут ворог хотів просунутися біля Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 8 атак біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

Росія атакувала біля Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Ворог атакував біля Полтавки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку було 33 атаки ворога біля населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

Росія атакувала біля Вільного Поля: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили 2 атаки біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували біля Кам'янського та у напрямку Малої Токмачки, ЗСУ відбили 4 наступальні дії.

На Придніпровському напрямку ворог провів 4 марні спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає.