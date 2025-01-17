Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Курском направлениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

Смотрите также Новый "новый фронт" и российские ловушки: как ССО освобождали Сотницкий Казачок – реконструкция

Какая ситуация на фронте сейчас

Так, на Покровском направлении с начала этих суток противник совершил 47 атак. По состоянию на 22:00 9 боевых столкновений до сих пор продолжались. Потери врага за день составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре автомобиля, кроме того, существенно поврежден вражеский танк, миномет и один автомобиль противника.

На Курском направлении наши защитники отбили 13 вражеских атак, еще 6 боевых столкновений продолжались.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. На Лиманском направлении было 11 атак. На Новопавловском направлении захватчики атаковали 10 раз. Также враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Новополь и Константинополь.

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. На Купянском направлении до 22:00 было завершено 5 атак врага, еще одна продолжалась.

На Северском направлении также было 5 атак врага. На Краматорском направлении оккупанты атаковали 7 раз, все попытки продвижения отбиты. На

На Гуляйпольском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоселки и Темировки, противник успеха не имел. На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка. На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено 4 штурма противника.