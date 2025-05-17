Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Какая ситуация на фронте
- В Курской области продолжались бои.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 16 мая.
- В пятницу, 16 мая, российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Харьковском направлении, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- Захватчики продолжили наступательные операции на Боровском и на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Войска России продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.
Какова ситуация на поле боя / Карты ISW
- Также российские войска продолжили наступательные операции возле Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Армия страны-агрессора недавно продвинулась на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12, 15 и 16 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Торецка, к северу от Дачного (к северу от Торецка), к западу от Дилиевки (к северу от Торецка) и на северной окраине Дружбы (к северо-востоку от Торецка).
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоалександровки (на северо-восток от Новопавловки).
- Войска России продолжили наступательные операции на Кураховском направлении и вблизи Великой Новоселки, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты недавно продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись на северо-запад от Лобкового (к юго-западу от Орехова).
- Российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 15 и 16 мая, но не продвинулись вперед.