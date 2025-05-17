Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какая ситуация на фронте

В Курской области продолжались бои.

продолжались бои. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 16 мая.

16 мая. В пятницу, 16 мая, российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но никакого подтвержденного продвижения не достигли.

, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики продолжили наступательные операции на Боровском и на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и на , но подтвержденного прогресса не достигли. Войска России продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.

Какова ситуация на поле боя / Карты ISW