Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

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Яка ситуація на фронті

В Курській області продовжувалися бої.

продовжувалися бої. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 16 травня.

16 травня. В пʼятницю, 16 травня, російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти продовжили наступальні операції на Харківському напрямку , але жодного підтвердженого просування не досягли.

, але жодного підтвердженого просування не досягли. Ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Загарбники продовжили наступальні операції на Боровському та на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та на , але підтвердженого прогресу не досягли. Війська Росії продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.

Яка ситуація на полі бою / Карти ISW