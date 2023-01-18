Речь идет о Белогоровке Луганской области, также о Соле, Красной Горе, Бахмуте, Клищиевке, Водяном, Невельском, Марьинке и Победе на Донетчине. Кроме того, в Генштабе рассказали, что происходит по направлению к Беларуси.

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Что известно о наступлении врагов

Российские захватчики продолжают атаковать Украину. Так, враг нанес:

6 ракетных атак, три из которых – по гражданским объектам Купянска и Краматорска;

14 авиационных ударов;

95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безрезультатные наступательные действия на Авдеевском направлении.

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также пояснили, что россияне продолжали совершать артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелам подверглись:

Николаевка Черниговской области;

Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области;

Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлинск, Бологовка, Каменка и Двухлетняя на Харьковщине.

Что происходит по направлению Беларуси

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала. По данным ВСУ:

в приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено;

в Беларуси на аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные авиационные учения с Россией.

Именно поэтому ВСУ действуют, чтобы не допустить провокаций или диверсий со стороны врагов, усиливают нашу противовоздушную оборону.

Россиянам не хватает коллаборантов и работников

У россиян на оккупированных территориях есть только незначительное количество коллаборантов. Именно поэтому враги завозят так называемых "чиновников" из России для "управления" на временно оккупированных территориях.

К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Именно поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

ВСУ мощно уничтожают врага

Украинская авиация в течение суток нанесла:

12 ударов по районам сосредоточения врага;

4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Кроме того, наши зенитчики в районе Соледара уничтожили вражеский самолет Су-25. Более того, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили:

2 пункта управления врагов;

5 районов сосредоточения захватчиков;

состав боеприпасов;

станцию РЭБ;

радиолокационную станцию.

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