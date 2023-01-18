Мовиться про Білогорівку Луганської області, також Сіль, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Водяне, Невельське, Мар'їнку і Побєду на Донеччині. Окрім того, в Генштабі розповіли, що відбувається з напрямку Білорусі.

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Що відомо про наступ ворогів

Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Так, ворог завдав:

  • 6 ракетних атак, три з яких – по цивільних об'єктах Куп'янська та Краматорська;
  • 14 авіаційних ударів;
  • 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямку,
– заявили в Генштабі ЗСУ.

Також пояснили, що росіяни продовжували здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали:

  • Миколаївка Чернігівської області;
  • Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області;
  • Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам'янка і Дворічна на Харківщині.

Що відбувається з напрямку Білорусі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала. За даними ЗСУ:

  • у прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено;
  • у Білорусі на аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні авіаційні навчання з Росією.

Саме тому ЗСУ діють, щоб не допустити провокацій чи диверсій з боку ворогів, посилюють нашу протиповітряну оборону.

Росіянам бракує колаборантів та працівників

В росіян на окупованих територіях є тільки незначна кількість колаборантів. Саме тому вороги завозять так званих "чиновників" з Росії для "управління" на тимчасово окупованих територіях.

До того ж спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами,
– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Саме тому росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

ЗСУ потужно нищать ворога

Українська авіація протягом доби завдала:

  • 12 ударів по районах зосередження ворога;
  • 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Окрім того, наші зенітники в районі Соледару знищили ворожий літак Су-25. Ба більше, ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили:

  • 2 пункти управління ворогів;
  • 5 районів зосередження загарбників;
  • склад боєприпасів;
  • станцію РЕБ;
  • радіолокаційну станцію.

Ситуація на фронті: важливі новини

  • 17 січня Служба безпеки України розповіла, що спецпризначенці СБУ знайшли шанці окупантів під Бахмутом та вдарили по них дронами-камікадзе. Росіяни загинули.
  • Окрім того, українські прикордонники 16 січня на Бахмутському напрямку відбивали штурм ворога, адже вони хотіли захопити один з передових опорних пунктів біля міста. У відповідь наші прикордонники відповіли ворогу – 12 загиблих та 17 поранених росіян.
  • Наші військові ліквідували бізнесмена-вагнерівця німецького походження Олександра Кнауба. Він не був зеком, але добровільно підписав контракт з вагнерівцями.