Мовиться про Білогорівку Луганської області, також Сіль, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Водяне, Невельське, Мар'їнку і Побєду на Донеччині. Окрім того, в Генштабі розповіли, що відбувається з напрямку Білорусі.
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Що відомо про наступ ворогів
Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Так, ворог завдав:
- 6 ракетних атак, три з яких – по цивільних об'єктах Куп'янська та Краматорська;
- 14 авіаційних ударів;
- 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямку,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Також пояснили, що росіяни продовжували здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали:
- Миколаївка Чернігівської області;
- Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області;
- Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам'янка і Дворічна на Харківщині.
Що відбувається з напрямку Білорусі
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала. За даними ЗСУ:
- у прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено;
- у Білорусі на аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні авіаційні навчання з Росією.
Саме тому ЗСУ діють, щоб не допустити провокацій чи диверсій з боку ворогів, посилюють нашу протиповітряну оборону.
Росіянам бракує колаборантів та працівників
В росіян на окупованих територіях є тільки незначна кількість колаборантів. Саме тому вороги завозять так званих "чиновників" з Росії для "управління" на тимчасово окупованих територіях.
До того ж спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами,
– розповіли в Генштабі ЗСУ.
Саме тому росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.
ЗСУ потужно нищать ворога
Українська авіація протягом доби завдала:
- 12 ударів по районах зосередження ворога;
- 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.
Окрім того, наші зенітники в районі Соледару знищили ворожий літак Су-25. Ба більше, ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили:
- 2 пункти управління ворогів;
- 5 районів зосередження загарбників;
- склад боєприпасів;
- станцію РЕБ;
- радіолокаційну станцію.
Ситуація на фронті: важливі новини
- 17 січня Служба безпеки України розповіла, що спецпризначенці СБУ знайшли шанці окупантів під Бахмутом та вдарили по них дронами-камікадзе. Росіяни загинули.
- Окрім того, українські прикордонники 16 січня на Бахмутському напрямку відбивали штурм ворога, адже вони хотіли захопити один з передових опорних пунктів біля міста. У відповідь наші прикордонники відповіли ворогу – 12 загиблих та 17 поранених росіян.
- Наші військові ліквідували бізнесмена-вагнерівця німецького походження Олександра Кнауба. Він не був зеком, але добровільно підписав контракт з вагнерівцями.