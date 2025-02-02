Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Отметим, что последние несколько дней фиксировалось снижение атак противника.

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Что произошло на фронте 2 февраля 2025 года

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Гатище. На Купянском направлении враг 18 раз атаковал укрепления Сил обороны, по состоянию на 22:00 три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 8 раз штурмовали позиции украинских защитников. На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака продолжалась. На Торецком направлении оккупанты 8 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий, два боестолкновения продолжались.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов,

– рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 1 атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя. На Ореховском направлении состоялось 1 боестолкновение в районе Каменского. На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

На Курском направлении ВСУ отбили 12 атак, пять боестолкновений продолжалось. В ВСУ отметили, что за сутки авиация врага нанесла по собственной территории 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.