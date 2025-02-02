Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб. Зазначимо, що останні кілька днів фіксувалося зниження атак противника.

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Що відбулося на фронті 2 лютого 2025 року

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Гатище. На Куп'янському напрямку ворог 18 разів атакував укріплення Сил оборони, станом на 22:00 три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська 8 разів штурмували позиції українських захисників. На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака тривала. На Торецькому напрямку окупанти 8 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій, два боєзіткнення тривали.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку; знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 "Град", міномету та двом гарматам окупантів,

– розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 1 атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя. На Оріхівському напрямку відбулось 1 боєзіткнення в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по району Херсона.

На Курському напрямку ЗСУ відбили 12 атак, п’ять боєзіткнень тривало. У ЗСУ зазначили, що за добу авіація ворога завдала по власній території 16 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.