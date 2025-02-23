Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Какова ситуация на фронте
- Российские войска имеют продвижение в Курской области. Они продолжали наступление вдоль границы с Украиной, а также у Суджи. Геолокационные кадры за 21 февраля показывают, что россияне недавно продвинулись у Черкасской Конопельки и Фанасеевки.
- 22 февраля оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, в частности, атаковали возле Волчанска. Продвижений на этом участке фронте они не имеют.
- Вражеские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Они продолжали наступать под Купянском у Западного, Двуречной и Фиголевки. Геолокационные кадры за 22 февраля показывают, что захватчики продвинулись в центре Тополя.
- Враг продолжал также наступательные действия на Изюмском направлении, в частности, в направлении Боровой и возле Загрызово.
- 22 февраля Россия наступала и на Лиманском направлениивозле Ивановки, Тернов, Ямполовки, Новолюбовки, Колодязов и в районе Серебрянского леса. Подтвержденных продвижений там нет.
- Российские войска вели наступательные действия на Северском направлении возле Белогоровки. Никаких продвижений там также нет.
- Враг недавно продвинулся на Часовяровском направлении. Он наступал в районе Васильевки, Ступочок, Белой Горы и Орехово-Васильевки.
- Также оккупанты продолжали вести наступательные действия на Торецком направлении: возле Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки. Они не продвинулись там.
Ситуация на фронте по состоянию на 22 февраля / Карты ISW
- Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Они штурмовали возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Свиридоновки, Луча, Даченского, Песчаного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Сергеевки, Надиевки, Новоалександреевки, Преображенки и Запорожья. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага в центре Песчаного и на южных окраинах Запорожья.
- Оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. 21 и 22 февраля они продолжали наступать у Андреевки, Улаклы и Константинополя, Большой Новоселки, но безуспешно. Также атаки были у Новочеретоватого, Бурлацкого, Привольного и Новоселки.
- Россия наступала и на западе Запорожской области, но не имела там успехов. 21 и 22 февраля наступления велись в направлении Орехова и в районе Щербаков, Каменского и Пятихаток.
- Об активности на Херсонском направлении 22 февраля не сообщалось.