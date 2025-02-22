В частности, на Краматорском направлении пограничники разбили штурмы российских бронегрупп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Как военным удалось уничтожить российскую бронегруппу

В ГПСУ говорят, что враг все чаще меняет свою тактику и проводит наступательные действия с применением бронетехники. Таким образом россияне прокладывают себе путь к наступлению.

Однако, там отмечают, что пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" результативно уничтожают пехоту, российское вооружение и бронетехнику.

Пограничники разбили штурмы российских бронегрупп: видео Государственной пограничной службы Украины

На этот раз вражеская техника была уничтожена в результате подрыва на минно-взрывных заграждениях. А также в результате "ювелирной работы" пилотов ударных дронов.

"И вместо танков, БМП и МТ-ЛБ на поле боя остается только горящий металлолом", – заключают в ГПСУ и добавляют, что россиянам не удалось достичь успеха.