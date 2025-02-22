Зокрема, на Краматорському напрямку прикордонники розбили штурми російських бронегруп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Як військовим вдалося знищити російську бронегрупу

В ДПСУ кажуть, що ворог все частіше змінює свою тактику та проводить наступальні дії із застосуванням бронетехніки. Таким чином росіяни прокладають собі шлях до наступу.

Однак, там зазначають, що пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують піхоту, російське озброєння та бронетехніку.

Прикордонники розбили штурми російських бронегруп: відео Державної прикордонної служби України

Цього разу ворожа техніка була знищена внаслідок підриву на мінно-вибухових загородженнях. А також в результаті "ювелірної роботи" пілотів ударних дронів.

"І замість танків, БМП та МТ-ЛБ на полі бою залишається лише палаючий брухт", – підсумовують в ДПСУ та додають, що росіянам не вдалося досягнути успіху.