Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 37 отдельную бригаду морской пехоты. Там обнародовали соответствующие кадры. Напомним, что россияне ранее заявляли об оккупации населенного пункта.

Смотрите также Еще 1140 оккупантов и 385 единиц техники и вооружения: потери врага на 22 февраля

Что известно о вражеской атаке

Согласно обнародованной информации, для проведения штурмовых действий враг привлек два танка, две БМП и шесть единиц бронированных боевых машин. Но благодаря слаженной работе многих подразделений бригады, технику вместе с личным составом уничтожили еще на подступах.

Очередная попытка россиян "продавить" оборону 37 отдельной бригады морской пехоты обернулась для них потерей десяти единиц техники за пару часов,

– говорится в сообщении.

Морпехи нанесли потери оккупантам: смотрите видео

Напомним, по последнему обновлению Deep State, российские захватчики продвинулись у Бурлацкого и в Улаклах, что в Волновахском районе. Более того, накануне, 21 февраля, аналитики сообщали о продвижении оккупантов у Улаклов.

Еще раньше в ВСУ сообщали, что украинские защитники оказались в "мешке" возле Дачного и Улаклов Донецкой области. Россияне пытались окружить там наши подразделения. Враг атакует пехотными группами, а также использует бронированную технику.