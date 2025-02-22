С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 866 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов. Кроме того, уничтожили более 380 единиц вражеской техники и вооружения.
С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 866 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также То самое хваленое Путиным "наступление": ВСУ показали видео уничтожения россиян в Сумской области