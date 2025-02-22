С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 866 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 февраля 2025 года