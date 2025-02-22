Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 866 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року

Особового складу – близько – 866 000 (+1140),

танків – 10161 (+15),

бойових броньованих машин – 21139 (+9),

артилерійських систем – 23528 (+66),

РСЗВ – 1295 (+0),

засобів ППО – 1080 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),

крилатих ракет – 3064,

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139),

спеціальної техніки – 3754 (+1).

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ