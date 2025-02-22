Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 866 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько – 866 000 (+1140),
  • танків – 10161 (+15),
  • бойових броньованих машин – 21139 (+9),
  • артилерійських систем – 23528 (+66),
  • РСЗВ – 1295 (+0),
  • засобів ППО – 1080 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
  • крилатих ракет – 3064,
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139),
  • спеціальної техніки – 3754 (+1).

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року

Втрати ворога на 22 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ