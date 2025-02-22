Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 866 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року
- Особового складу – близько – 866 000 (+1140),
- танків – 10161 (+15),
- бойових броньованих машин – 21139 (+9),
- артилерійських систем – 23528 (+66),
- РСЗВ – 1295 (+0),
- засобів ППО – 1080 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилатих ракет – 3064,
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139),
- спеціальної техніки – 3754 (+1).
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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ