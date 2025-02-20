Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 78-го десантно-штурмового полку.

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Як ЗСУ відбивали атаку на Сумщину

Російські військові на двох бойових машинах БМП-2 висунулися на прорив лінії загородження, вибудованої на кордоні Сумщини, однак зазнали втрат, не доїхавши до неї.

Їхали швидко, проте недовго. Розвернулися та попрямували пішки до рідних боліт.

Десантники 78-го ОДШП успішно здійснили дистанційне мінування,

– зазначили у 78 полку.

Militarnyi зауважує, що головна машина колони окупантів підірвалася на протитанковій міні ПТМ-3, яка була дистанційно встановлена дроном десантників. Після цього російські бійці спішилися та швидко відступили, покинувши обидві машини у полі.

Відбиття російського штурму на Сумщині: дивіться відео

За данними Geoint-дослідників, росіяни намагалися перетнути кордон північніше селища Журавка Хотинської громади.

Мета росіян лишається невідомою, однак, ймовірно, дії малої штурмової групи малої групи повинні були відволікти українські сили з Курщини. Однак не варто виключати і виключно пропагандистські цілі. Лише днем раніше Путін заявляв про нібито успішний прорив російських військ на територію України з Курської області.