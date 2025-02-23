Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті

Російські війська мають просування у Курській області . Вони продовжували наступ уздовж кордону з Україною, а також біля Суджі. Геолокаційні кадри за 21 лютого показують, що росіяни нещодавно просунулися біля Черкаської Конопельки та Фанасеївки.

. Вони продовжували наступ уздовж кордону з Україною, а також біля Суджі. Геолокаційні кадри за 21 лютого показують, що росіяни нещодавно просунулися біля Черкаської Конопельки та Фанасеївки. 22 лютого окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку , зокрема, атакували біля Вовчанська. Просувань на цій ділянці фронті вони не мають.

, зокрема, атакували біля Вовчанська. Просувань на цій ділянці фронті вони не мають. Ворожі війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . Вони продовжували наступати під Куп'янськом біля Західного, Дворічної та Фиголівки. Геолокаційні кадри за 22 лютого показують, що загарбники просунулися в центрі Тополі.

. Вони продовжували наступати під Куп'янськом біля Західного, Дворічної та Фиголівки. Геолокаційні кадри за 22 лютого показують, що загарбники просунулися в центрі Тополі. Ворог продовжував також наступальні дії на Ізюмському напрямку , зокрема, у напрямку Борової та біля Загризового.

, зокрема, у напрямку Борової та біля Загризового. 22 лютого Росія наступала й на Лиманському напрямку : біля Іванівки, Тернів, Ямполівки, Новолюбівки, Колодязів та в районі Серебрянського лісу. Підтверджених просувань там немає.

: біля Іванівки, Тернів, Ямполівки, Новолюбівки, Колодязів та в районі Серебрянського лісу. Підтверджених просувань там немає. Російські війська вели наступальні дії на Сіверському напрямку біля Білогорівки. Жодних просувань там також немає.

біля Білогорівки. Жодних просувань там також немає. Ворог нещодавно просунувся на напрямку на Часів Яр . Він наступав в районі Василівки, Ступочок, Білої Гори та Оріхово-Василівки.

. Він наступав в районі Василівки, Ступочок, Білої Гори та Оріхово-Василівки. Також окупанти продовжували вести наступальні дії на Торецькому напрямку: біля Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки. Вони не просунулися там.

Ситуація на фронті станом на 22 лютого / Карти ISW