За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке

Россияне пытаются давить на Синьковку: смотрите на карте

Давление на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Напряженная ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Оккупанты не оставляют попыток атаковать Работино: смотрите на карте

Что происходит на Севере

Потери врага

  • За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.