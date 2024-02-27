За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Россияне пытаются давить на Синьковку: смотрите на карте

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

Давление на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, ВСУ отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Напряженная ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте

На Марьинском направлении в районе Новомихайловки Донецкой области враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Оккупанты не оставляют попыток атаковать Работино: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Что происходит на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений у границы в Белгородской области.

Потери врага