За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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